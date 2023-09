1 Intervistato da Il Mattino , Andrea, ex allenatore dell'Inter, ha parlato in vista del derby di Milano. Ecco cosa ha detto:... SUL MILAN : 'Per ora mi ha. Non tanto perché abbia ...... Andreaai microfoni di Gazzetta.it a margine dell'evento 'Autogol & Friends'. Promosso anche il Milan: 'Ha entusiasmo, gioca un calcio propositivo, mi hae ho fatto i ...in negativo dalla mia Tunisia ", il commento di un utente su Twitter. Tunisia - Australia:... è un'altra perla del torrenziale. Anche se stavolta il finale è diverso rispetto al ...1 Intervistato da Il Mattino , Andrea, ex allenatore dell'Inter, ha parlato in vista del derby di Milano. Ecco cosa ha detto:... SUL MILAN : 'Per ora mi ha. Non tanto perché abbia ...

Stramaccioni: “Sorpreso più da Thuram che da Pulisic. Ecco perché…” Pianeta Milan

Thuram e Pulisic Stramaccioni: "Mi ha sorpreso di più il nerazzurro". E spiega perché TUTTO mercato WEB

Le parole del tecnico: "Per come gioca l’Inter, tenderà a isolare la coppia dei centrali milanisti per fare un due contro due con i suoi attaccanti" ...L’allenatore ed opinionista Andrea Stramaccioni ha vissuto sulla propria pelle le emozioni del derby della Madonnina e cerca quindi di raccontarle. Andrea Stramaccioni ha parlato di Inter-Milan a Il M ...Andrea Stramaccioni gioca il derby di domani tra Inter e Milan ... ma anche tecnico tattico. Su Pulisic sono meno sorpreso perché lui è... un giovane-vecchio e perché già conosceva alcuni nuovi ...