Il maresciallo che ha distrutto documenti su Ustica: «C'è una relazione del Sismi con due versioni sulla strage» Open

Strage di Ustica, ministero della Difesa: "Sette documenti non ancora declassificati" TGCOM

Daria Bonfietti, presidente dell’associazione delle vittime di Ustica, aveva chiesto un appuntamento alla ... “Io credo in realtà che i magistrati che stanno indagando sulla strage avessero comunque ...Sulla strage di Ustica il ministero della Difesa chiarisce che sette documenti non sono stati ancora "declassificati perché in attesa del nullaosta da parte degli enti originatori". Tutte le altre ...Non tutti i documenti sulla Strage di Ustica in mano al ministero della Difesa sono stati declassati e inviati all’Archivio di Stato. E’ lo stesso ministero a riferire che ci sono carte relative alla ...