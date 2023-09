Storico sciopero dell' auto | la rivolta dei lavoratori contro i Big Three

...sindacato americano con sede a Detroit che conta quasi 400mila iscritti negli Stati Uniti, a Porto Rico e in Canada, sono entrati inin tre fabbriche appartenenti ai principali ...Chiediamo ad alcune sezioni sindacali selezionate di entrare in". I tre stabilimenti afflitti, oltretutto, dovrebbero bloccare alcuni dei modelli più redditizi, a cominciare da Suv, delle ...Nelle sale delloHarry's Bar, c'è l'ambasciatrice della maison francese Tilda Swinton che si fa ritrarre ma non parla perché fedele allodel sindacato Sag - Aftra, nonostante l'......di socialisti e attivisti radicali" per partecipare a conferenze di carattere politico -- ... era in atto unodel popolo turco contro il modello di prigione entrato in vigore a replica ...

Il sindacato United Auto Workers ha mantenuto la promessa: scaduto l'attuale contratto, oltre 12 mila lavoratori di tre impianti hanno incrociato le braccia. È la prima volta che le tre Big di Detroit ...Per la prima volta si blocca in Usa la produzione di General Motors, Ford Motor e Stellantis. I metalmeccanici americani bloccano tutto – di VINCENZO BORGOMEO ...È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che si tiene contemporaneamente tra i lavoratori di Ford, Stellantis e General Motors ...