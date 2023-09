Stellantis | Melfi | lunedì proclamato sciopero per intero settore automotive

Twitter Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i commenti (4) Fabbrica FiatdiUltimi articoli in:NewsWindsor: al centro del piano ...Su tuttee l'automotive per il 'Patto per', lo stato di attuazione del Pnrr, la programmazione dei Fondi Europei e il tema legati al PETROLIO dall'utilizzo dei 150 milioni delle ...Di questa auto sappiamo che molto probabilmente sarà prodotta in Italia, forse presso lo stabilimentodiche nei prossimi anni accoglierà 5 nuove auto elettriche su piattaforma STLA ...... costruito in Francia, a Sochaux, porta al debutto la piattaforma STLA Medium diche sarà utilizzata anche per modelli futuri di Lancia, Opel e DS pianificati ama anche vetture dei ...

Stellantis Melfi: il 18 settembre otto ore di sciopero Agenzia ANSA

Stellantis Melfi, "è arrivato il giorno cruciale" Basilicata24

Lo sciopero è stato proclamato dopo un incontro con la direzione aziendale Stellantis Melfi in cui i sindacati hanno chiesto certezze sulla produzione dei quattro nuovi modelli elettrici e della ...Al termine di un incontro con la direzione dello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza), Fim, Uilm, Fismic e Uglm hanno dichiarato otto ore di sciopero su tutti i turni di lavoro di lunedì 18 ...Al termine di un incontro con la direzione dello stabilimento Stellantis di Melfi, Fim, Uilm, Fismic e Uglm "hanno dichiarato otto ore di sciopero su tutti i turni di lavoro di lunedì 18 settembre per ...