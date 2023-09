Stati Uniti - Ford | GM | Stellantis | al via uno sciopero storico

Terremoto nelle forze armate di Pechino. Il governo degliritiene che il ministro della Difesa cinese Li Shangfu sia stato messo sotto indagine a causa dell'ultimo segnale di turbolenza tra i membri d'élite dell'establishment militare e di ...Il processo si è aperto il 12 settembre con la prima udienza che, da prassi, non entra nel merito. Si tratta di un vero maxiprocesso non tanto per lo spessore dell'accusa, ossia glid'America, e neppure per Google che siede al banco degli imputati . È un processo gigante perché verranno ascoltati 150 testimoni, perché i documenti processuali ammontano in totale a 5 ...Un incontro alla Casa Bianca con Joe Biden e colloqui al Congresso di Washington per Volodymyr Zelensky. Lo scrivono i media americani, parlando dell'arrivo neglila prossima settimana del presidente ucraino, per partecipare di persona all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e New York. Ancora non è chiaro se Zelensky terrà un discorso al ...... giorno in cui Vladimir Putin ha deciso di dare il via alla sua "operazione speciale" con la Russia che ha invaso l'Ucraina rompendo di fatto quella sorta di equilibrio con gliche durava ...

Stati Uniti, Hunter Biden incriminato per possesso illegale di armi Sky Tg24

Incriminato il figlio del presidente degli Stati Uniti Ticinonline

Il sindacato United Auto Workers ha mantenuto la promessa: scaduto l'attuale contratto, oltre 12 mila lavoratori di tre impianti hanno incrociato le braccia. È la prima volta che le tre Big di Detroit ...Proseguono ad alto ritmo gli sbarchi a Lampedusa, e un’accoglienza cronicamente inadeguata diventa un’emergenza. È quasi inevitabile collegare l’immigrazione con gli sbarchi, specialmente quella non a ...L’accusa di abuso di posizione dominante si concentra sugli accordi commerciali stretti da Google con i produttori di dispositivi e di software. Un maxiprocesso che durerà dieci settimane e che potreb ...