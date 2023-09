Standing ovation per Sergio Mattarella all' assemblea di Confindustria

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il lungo applauso per il presidente della Repubblica,, al termine del suo intervento all'di: una vera e propria. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma, 15 settembre 2023 Il lungo applauso per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del suo intervento all'assemblea di Confindustria. / Immagini Youtube Confindustria... tra Morgan giudice e nuovi criteri scelti X Factor 2023, Michielin a riposo ma tornerà per i live X Factor 2023, Morgan dopo la bufera: ecco perché è ancora tra i giudici La prima...Lunghi e applausi eper il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'assemblea di Confindustria a Roma, dove ha tenuto un discorso in cui ha parlato di democrazia, capitalismo, imprese e ...Al termine del suo intervento, il Capo dello Stato è stato omaggiato con una. Continua a leggere su Tg. La7.it - "A muovere il progresso è il capitale sociale di cui un Paese dispone.

Confindustria, arriva Mattarella: accolto da una standing ovation Corriere TV

Standing ovation per Mattarella al termine del discorso a Confindustria La7

Al via X Factor 2023 con la prima puntata delle audizioni che ha visto l’esordio della nuova giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan e la confermatissima Francesca Michielin ...Roma, 15 set. (askanews) - Lunghi e applausi e standing ovation per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'assemblea di Confindustria ...(Agenzia Vista) Il lungo applauso per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del suo intervento all'assemblea ...