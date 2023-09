Stadio Maradona | Paglia | “Ancora una volta l’amministrazione scivola sui disabili”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“È con non poco fastidio che leggo le parole dell’assessore Ferrante, la quale nel voler dare, secondo lei, una buona notizia sull’aumento dei posti riservati aiallo, si è persa nell’utilizzare parole poco felici nei confronti di chi vive unatà. Evidentemente l’assessore non hacapito che il suo è un ruolo istituzionale e le parole pesano più delle azioni stesse. Mi riferisco all’intervista rilasciata a Radio Marte e riporto le sue parole: “Siamo arrivati a questo con l’impegno del Comune di Napoli, della Società Sportiva Calcio Napoli e dell’Assoutenti, per capire le esigenze di queste persone meno fortunate. ….Stiamo lavorando per rendere più agevole anche la procedura di acquisto telematico dei biglietti, è importantissimo poi fare ...

Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dalla vittoria delperché sappiamo che andare ... Come tante squadre, lodi casa porta più punti rispetto a fuori, per i tifosi e altre ...Escludendo il Diego Armando, loin cui il Napoli ha ottenuto più successi in Serie A dal suo ritorno nella competizione (2007/08) è il Luigi Ferraris di Genova (18V, 4N, 8P). Il ...Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dalla vittoria delperché sappiamo che andare ... Come tante squadre, lodi casa porta più punti rispetto a fuori, per i tifosi e altre ...Oltre 40mila persone in coda su TicketOne per assicurarsi il biglietto per la partita Napoli - Real Madrid allo, in programma per il prossimo 3 ottobre. Grande malumore per i tifosi napoletani che vorrebbero procedure di acquisto più semplici. Al punto che l'avvocato Angelo Pisani capeggia la ...

Napoli-Udinese allo Stadio Maradona, aumentati i posti riservati ai disabili: saranno 258 biglietti Fanpage.it

Il murale di Maradona all'esterno dello stadio del Trapani Vesuvio Live

Quanto costano gli stadi della Serie A in questo avvio di 2023/24 L'ultimo studio arriva da Transfermarkt: la piattaforma ha considerato le prime gare già assegnate di questa stagione e ...L'esponente di Fratelli d'Italia opera la scissione dal Napoli Club Parlamento ora presieduto dal leghista campano Cantalamessa ...Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica unitamente alla Commissione Provinciale di vigilanza sugli spettatori, hanno aumentato di 300 posti la capienza in ogni singola Curva dello Stadio ...