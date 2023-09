SPYxANYA OPERATION MEMORIES | Annunciato il videogioco dell’Anime Spy Family

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nel 2024, il mondo dei videogiochi si prepara a accogliere una nuova e straordinaria esperienza con l’arrivo di, il tanto atteso debutto della famiglia Forger nel mondo dei giochi firmato Bandai Namco Europe. Basato sulla popolare serie manga e anime SPY x, questo titolo promette di portare i giocatori in un viaggio emozionante insieme ad Anya Forger, un’orfana con straordinarie abilità telepatiche che è stata adottata da Loid Forger. Una Visione Unica Attraverso gli Occhi di Anya Con il compito assegnato dall’Eden College di tenere un foto-diario, i giocatori saranno chiamati a immortalare momenti indimenticabili di Anya mentre esplora luoghi iconici come parchi, spiagge, aree per cani, acquari e musei. Questo permetterà di completare il diario di Anya, offrendo un’opportunità ...