Spostavano salme e vendevano loculi al posto del Comune | arrestate 16 persone in Calabria | stroncato macabro giro d’affari al cimitero

(Di venerdì 15 settembre 2023) I carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato 16 soggetti (4 in carcere e 12 ai domiciliari) ritenuti, a vario titolo, coinvolti in operazioni illecite celate dietro la regolare gestione delcomunale. L’operazione, denominata “Aeternum”, ha preso le mosse da una denuncia presentata nel dicembre del 2018, quando un cittadino di Cittanova (Reggio) si era accorto che, all’interno del tumulo di un proprio caro estinto, era stata abusivamente inserita una seconda salma. La successiva attività d’indagine ha così permesso di ipotizzare l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla “gestione in esclusiva” degli affari cimiteriali deldi Cittanova. Ad essere ritenuti al vertice dell’associazione, 4 degli indagati, ossia l’ex custode deldi Cittanova, oggi in pensione, e tre ...

per fare posto ad altre salme. In alcuni casi, “semplicemente” le spostavano. Dall’indagine è emersa una sorta di “gestione parallela” del cimitero comunale nella piccola cittadina della Piana di ...Distruggevano le salme del cimitero di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, per fare posto ad altre salme. In alcuni casi, “semplicemente” le spostavano. Su richiesta della Procura di Palmi, il ...Nel cimitero di Cittanova si era creata una gestione parallela delle salme, con un programma di estumulazioni illegali.