“Sposerò Biagio Antonacci” | in teatro la violenza di genere e la resilienza delle donne

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 15 settembre 2023) I femminicidi non diminuiscono. Le cronache raccontano di violenze sempre più efferate. Ogni tre giorni, una donna viene uccisa da un uomo. I soprusi continuano incessanti e inaccettabili così come i maltrattamenti e le molestie, lo stalking, lapsicologica e quella economica, il revenge porn e ladigitale. Per fare fronte a questa mattanza quotidiana servono leggi, risorse, cultura e serve creare consapevolezza sia nelleche negli uomini. Per riuscire in questo intento, esistono molti modi e – non c’è dubbio – devono essere tutti percorsi, sperimentati e utilizzati. Perché dise ne deve parlare ovunque, in qualunque modo, attraverso qualunque mezzo. Uno tra i più efficaci è il linguaggio dell’arte. LadiTra ...