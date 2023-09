Sposa 7 donne tra cui 2 sorelle nello stesso giorno | “Non sono gelose | formiamo un’unica grande famiglia”

(Di venerdì 15 settembre 2023)(comprese due. Habib Nsikonnene ha detto “sì lo voglio” per ben 7 volte domenica 10 settembre in Uganda. Ma il 43enne non ha intenzione di fermarsi, anche perché vorrebbe arrivare a diventare padre di 100 figli. Il ricevimento si è tenuto a casa di Habib e i numerosi ospitiarrivati a bordo di 40 limousine e 30 motociclette. Durante la festa l’uomo, che hato le consorti in cerimonie separate, ha elogiato le proprie mogli dicendo agli ospiti, come riporta anche The Sun: “Le mie mogli non nutrono gelosia tra loro, le ho presentate separatamente e le hote tutte insieme per formarefelice”. L'articolo ...

... è anche il paese che divulga un chiaro messaggio contro la violenza sulleattraverso la bellezza di manifestazioni come 'Spose ieri e oggi'. La sfilata di abiti dadagli anni '70 a oggi, ...... 'Non pensavo proprio me la facesse, figurati a Uomini e' , ha raccontato Gabriela. 'É stato difficilissimo non farvi spoiler' ha poi aggiunto la futura, alludendo al fatto che la ...... alla modernità di lunghezze accorciate, dagli abiti scenografici dagli effetti teatrali ai dettagli sartoriali, pensati per ledisinvolte e glamour. Atelier Emé, la colleziona2023 ...... pensati per ledal fascino disinvolto e con uno stile glamour. L'esaltazione dell'eleganza, della bellezza e della femminilità sono la cornice perfetta per lo show della Nuova Campagna...

Sposa 7 donne (tra cui 2 sorelle) nello stesso giorno: “Non sono gelose, formiamo un’unica grande… Il Fatto Quotidiano

Bergamo, donna di 39 anni muore il giorno prima del matrimonio Sky Tg24

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, ex volti di Uomini e Donne, sono diventati genitori della prima figlia: il nome scelto per la piccola piace ai fan.Nelle intenzioni del francese Alfred-Guillaume-Gabriel d'Orsay, che la disegnò nel 1838 dandole il suo nome, era per la sera. Ma la scarpa super ...Atelier Emé ha presentato la nuova collezione con una sfilata da sogno. Creazioni sartoriali per valorizzare la bellezza di ogni donna ...