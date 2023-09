Sport | Iannone Fdi | ' settimana prossima diventerà realtà averlo in Costituzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Lanell'aula della Camera dei deputati si terrà l'ultimo voto per modificare l'articolo 33 dellae fare in modo che l'attivitàiva in ogni sua forma venga riconosciuta dalla Carta costituzionale. Si tratta di un traguardo epocale per un movimento fatto della passione di milioni di praticanti; la quarantottesima modifica delladella storia è la prima della diciannovesima legislatura. L'auspicio è che ci sia un voto unanime che superi la maggioranza dei due terzi del plenum della Camera dei deputati in modo che la previsione inserita all'articolo 33 diventi immediatamente operante nella Carta". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Antonio, primo firmatario della proposta di legge costituzionale.