Sport City e Fiamme Gialle | i campioni gialloverdi all’evento di Ostia | Sabaudia e Predazzo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma – Tutto pronto per la terza edizione dello “Day”, evento che offre gratuitamente ai cittadini la possibilità di trascorrere una giornata die benessere e l’occasione per cimentarsi liberamente in numerose attivitàive. Lesaranno attivamente partecipi di questo movimento in 3 delle 140 località che hanno aderito a questo progetto (ed il Porto Turistico di Roma) con stand e aree attrezzate, all’interno dei quali saranno presenti atleti, tecnici e dirigentiper promuovere numerose disciplineive, tra cui atletica leggera, canoa, canottaggio, judo, karate, scherma e tiro a segno, all’insegna del brocardo latino “mens sana in corpore sano”. I ...