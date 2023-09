Spezia | Alvini | “Risultato immeritato | ma abbiamo spirito giusto”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Per quello chefatto, per idea, voglia e mentalità non meritavamo la sconfitta”, sono state queste le prima dichiarazioni di Massimiliano, tecnico dello, dopo la sconfitta subita contro il Venezia. “Il gol chepreso era simile a quello subito contro il Como, è stato brutto perché pochi minuti prima avevamo avuto un’occasione incredibile. Non rimprovero nulla alla squadra,fatto bene. Dobbiamo continuare su questa strada perché a livello di prestazione eil percorso è. C’è comunque da lavorare, sono certo che la squadra ci riuscirà”. SportFace.

La terza sconfitta degli uomini dirischia di aprire le prime crepe tra i liguri, partiti per cercare il pronto riscatto e fin qui deludenti. Venezia -: decide Pohjanpalo . Le altre ...Allenatore:6 ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 6,5 NOTE: Ammonito sulla panchina delloil collaboratore Corradini Marcatori: 56 Pohjanpalo Ammoniti: Zampano, Cassata, Pohjanpalo, ...Nel finale gli uomini diprovano con tenacia ad agguantare il pareggio, ma manca la ... Si fa difficile la situazione in casa, che nonostante la buona prestazione rimane terzultimo con un ...Nella ripresa loappare più intenso e pericoloso. Al 51 la squadra dicrea i presupposti per andare in vantaggio ma in mischia il colpo di testa di Antonucci viene salvato sulla linea. ...

Venezia-Spezia, Alvini: “Meritavamo di più, prestazione migliore della stagione” Mediagol.it

Venezia-Spezia, i convocati di Alvini Calcio Spezia

Il tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini è a rischio esonero dopo le prestazioni di questo inizio campionato: l'alternativa può essere Filippo Inzaghi ...Massimiliano Alvini, tecnico dello Spezia, è a rischio esonero dopo aver collezionato solo un punto in quattro partite.Massimiliano Alvini, tecnico dello Spezia, è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito della sconfitta esterna per 1-0 contro il Venezia di Paolo Vanoli. In gol nel match odierno: Joel ...