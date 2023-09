Speleologo salvato in Turchia | rientro a casa per i soccorsi da Bergamo | “Un’impresa”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sono interventi poco frequenti quelli simili a quanto accaduto nei giorni scorsi in, a Mersin, dove unostatunitense è rimasto bloccato in una grotta a una profondità di mille metri. “Quando però capitano situazioni di questo tipo, molto complesse e tecniche, è necessario mettere in azione tutte le persone e le risorse in grado di garantire un esito positivo e gli speleologi italiani in più occasioni hanno dimostrato di avere un livello di preparazione eccellente”, spiegano dal Soccorso Alpino. Nei giorni scorsi, i soccorritori sono rientrati in Italia. Tra di loro anche i tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione lombarda, partiti dalle province di Varese, Como,, oltre a un medico del Cnsas da Milano. L’intervento si è concluso nel migliore dei modi, con il salvataggio della persona coinvolta: ha ...

Le operazioni di recupero sono iniziate nella giornata di sabato 9 settembre, quando le condizioni sanitarie dellohanno consentito il suo posizionamento sulla barella e la sua ...Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato soccorritori da tutto il mondolostatunitense rimasto bloccato a circa 1.000 metri di profondità in Turchia. Mark Dickey ha trascorso oltre una settimana nella grotta Morca, in provincia di Mersin. Alle ...🔊 Ascolta l'articolo Una situazione critica nelle profondità della grotta Si è concluso con successo il recupero di Mark Dickey, lostatunitense rimasto bloccato a circa 1.000 metri di profondità nella grotta Morca, in provincia di Mersin, in Turchia. L'uomo, che ha accusato un malore sabato 2 settembre mentre era in ...Sul posto, oltre ai soccorritori turchi, sono arrivati in prima battuta squadre di soccorso speleologico provenienti dalla Bulgaria, dalla Polonia e dall'Ungheria, che hanno raggiunto lo...

Sono interventi poco frequenti quelli simili a quanto accaduto nei giorni scorsi in Turchia, a Mersin, dove uno speleologo statunitense è rimasto bloccato in una grotta a una profondità di mille metri ...Tra i 46 italiani che hanno preso parte alle operazioni di soccorso dello speleologo statunitense rimasto bloccato a circa 1000 metri di profondità nella grotta Morca, in Turchia, c’è Rubens Martino, ...E’ notizia di attualità ripresa da decine di testate di tutto il mondo il recente salvataggio di Mark Dickey, lo speleologo 40enne americano intrappolato per 350 ore a 1.040 metri di profondità nella ...