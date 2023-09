Spari durante lite | 18enne arrestato per tentato omicidio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa esploso colpi di arma da fuoco contro un uomo nel corso di unanata per futili motivi. Per questo unè stato. E’ avvenuto tutto lunedì scorso. Il ferito fu trasferito al Cto dei Colli Aminei. Da lì la polizia ha provato a ricostruire quanto era avvenuto. Dalle attività investigative dei poliziotti del commissariato Scampia, è emerso che un ragazzo, poche ore prima in via Miano angolo via Vittorio Veneto, aveva esploso alcuni colpi da fuoco nei confronti dell’uomo dopo una discussione per futili motivi, sul posto era stato sequestrato anche un bossolo calibro 7,65. Ilnapoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria pere porto abusivo di armi che ieri è stato ...

Quella frase mi aprì gli occhi, come mai mi era capitato primauna terapia. Mi sentivo tipo, "Che cosa Ma non è un concetto profondo. Davvero". Io ero alla ricerca di un consiglio Zen, e ...Pochi giorni fa, l'episodio dell'aggressione ai danni di don Coluccia,la passeggiata della legalità in via dell'Archeologia, e di Maricetta,un intervento di pulizia da parte delle ...Pochi giorni fa, l'episodio dell'aggressione ai danni di don Coluccia,la passeggiata della legalità in via dell'Archeologia, e di Maricetta,un intervento di pulizia da parte delle ...... espressola sua audizione al Csm. Gli si contestano alcune dichiarazioni, rilasciate anche ... Figura di spicco della lotta alla 'ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile 1989 , dopo gli...

Tor Bella Monaca, oggi omicidio a Roma: chi è l'uomo ucciso Adnkronos

Sangue per le strade di Roma. Spari contro auto, un morto e donna ... ilGiornale.it

Situazione da Far West, nel pomeriggio, per le vie del quartiere romano di Tor Bella Monaca. La vittima è un trentottenne con precedenti. Ferita la sua compagna. Fermato il presunto killer ...In manette un giovane di 30 anni di Atripalda. E’ accusato di aver esploso colpi con una scacciacani all’indirizzo del titolare di un locale pubblico nei pressi del Tribunale di ...Pregiudicato di 38 anni ucciso a colpi di pistola mentre era davanti ad una tabaccheria. Ferita anche la compagna ...