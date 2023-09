Sparatoria in strada a Napoli per futili motivi | arrestato 18enne

Verso sera è scoppiata una violentafra milizie locali rivali a cui hanno risposto i soldati degli emirati arabi che presidiavano la. Quattro soldati italiani fuori servizio sono ...Un'altra persona, che era incon i figli, ricostruisce quei momenti drammatici: "La gente ... La zona in cui è avvenuta laè considerata una delle principali piazze di spaccio della ...Un uomo, probabilmente originario del Pakistan, era stato colpito alla gola inalle 21 il 26 luglio scorso in via della Domus Aurea, nel quartiere romano Esquilino. L'uomo era morto sul colpo. ...Una trappola perfettamente costruita che riuscì nel suo intento aprendo laal colpo di mano ... In quellaPalacios venne ferito alla mano destra e soccorso dal tenente Armando ...

Spari in strada a Tor Bella Monaca, morto un uomo Avvenire

Spari in strada a Roma: morto un uomo, ferita la compagna Today.it

“Non ci sentiamo tutelati dallo Stato in questo territorio” Prosegue il signor Francesco: “Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Roma Capitale, Polizia di Stato (tutti citati rigorosamente in ...N el corso di quest’anno il governo, attraverso una propaganda ingannatrice e bugiarda che ha presentato i manifestanti come pazzi e manipolati, è riuscito nel suo intento di contenere le proteste che ...Una sparatoria si è verificata fra i palazzi di via Vivaldi, ad Abbiategrasso, nei giorni scorsi. La notizia ci arriva senza altre precisazioni perchè le ...