Spara per rubare uno scooter | 17enne alla mamma | “Sanno che sono io”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“, svegliatevi dal sonno, locheio, lo…”: intercettano una vera e propria confessione, dopo avere raccolto importanti indizi circa le sue responsabilità, i carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale e gli agenti della Squadra Mobile di Napoli che oggi – al termine di indagini coordinate dal sostituto procuratore Claudia De Luca – hanno condotto undel quartiere Ponticelli nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa dell’udienza davanti al gip Paola Brunese. Gli inquirenti gli contestano una serie di reati (tentato omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione) in relazione a una cruenta tentata rapina di unoavvenuta lo scorso 29 marzo ...