Spagna-Serbia oggi in tv | programma | orario | canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

(Di venerdì 15 settembre 2023) Laaffronterà lanella sfida del Girone C relativa alladella. Obiettivo riscatto per i padroni di casa, reduci da una deludente sconfitta contro la Repubblica Ceca davanti ai propri tifosi a Valencia. Non sarà però facile ottenere la prima vittoria visto che laè un avversario ostico e vuole blindare la qualificazione dopo il successo all’esordio contro la Corea del Sud. L’incognita maggiore è legata alla presenza di Novak Djokovic, che è arrivato indopo lo storico trionfo agli US Open ed è pronto a mettersi a disposizione del proprio team., CALENDARIO E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – ...

... dopo il successo a sorpresa 3 - 0 con larimaneggiata di Davidovich Fokina e Zapata Miralles, ora è in testa al gruppo con due vittorie e 6 incontri vinti. Secondo posto per la, che si ...Il sogno di tutti gli appassionati di tennis, quandosono state sorteggiate nel Gruppo C, era proprio quello di assistere al match tra i due campioni. Alcaraz, però, ha deciso di ...e Repubblica Ceca comandano la classifica del girone C, Corea esono all'inseguimento. A Manchester invece la Gran Bretagna ha superato l'Australia per 2 - 1. Jack Draper ha battuto ...Ok Usa, koCoppa Davis - Incubo Italia, Musetti e Sonego ko. Azzurri nei guai Coppa Davis - ... Vince ladi Djokovic

Crolla la Spagna, successi per Serbia e Gran Bretagna La Gazzetta dello Sport

Davis: Gran Bretagna batte Australia, a picco in casa Spagna e ... SuperTennis

Il tennista serbo atterra a Valencia per la Coppa Davis, priva di Alcaraz per la nazionale spagnola e non solo ...Senza Alcaraz i padroni di casa battuti dalla Repubblica Ceca. A Spalato successo degli Stati Uniti sulla Croazia ...Come funziona la fase a gruppi della Coppa Davis: perché l’Italia sconfitta nella prima partita contro il Canada può ancora strappare il pass per le Finals ...