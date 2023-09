Spagna | Rubiales in tribunale | dovrà stare lontano almeno 200 metri da Hermoso Ancora caos nella Nazionale femminile

(Di venerdì 15 settembre 2023) Luisnon potrà avvicinarsi a più di 200da Jennifer, la calciatrice che a cui l’ex presidente della Federcalcio spagnola ha dato un bacio non consensuale durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali delladi calcio, lo scorso 20 agosto. La misura è stata decretata come forma cautelare dal giudice Francisco de Jorge su richiesta del pubblico ministero. De Jorge ha specificato, inoltre, che asi fa divieto di contattarein qualsiasi modo durante le indagini, ma ha rifiutato la richiesta del pm di imporre all’ex difensore l’obbligo di firma ogni 15 giorni per assicurarsi che non lasci il Paese. Dal suo canto,prima apparizione intenutasi oggi, venerdì ...

Dal suo canto, nella prima apparizione in tribunale tenutasi oggi, venerdì 15 settembre,ha mantenuto la sua posizione, sostenendo che nel bacio non ci fosse nulla di sessuale e che l'atto ...Giornata importante inper gli sviluppi del caso. Oltre al provvedimento che vieta all'ex presidente della Federcalcio spagnola di avvicinarsi a Jenni Hermoso nel raggio di 200 metri e di mettersi in ...L'ex presidente della Rfef dovrà rimanere ad almeno 200 metri da Jenni Hermoso MADRID () - Luisdovrà restare ad almeno 200 metri da Jenni Hermoso. È l'ordine restrittivo emesso dall'Audiencia Nacional nei confronti dell'ormai ex presidente della RFEF, dopo la bufera ...Il giudice spagnolo responsabile del caso aperto per il bacio dell'ex presidente della Federcalcio iberica Luisalla giocatrice Jennifer Hermoso ha decretato, come misura cautelare, il divieto per l'accusato di avvicinarsi a meno di 200 metri dalla vittima. Lo riportano l'agenzia di stampa Efe e altri ...

