Sospesi 2 circoli per 15 giorni e denunciato il titolare di un bar

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo delle attività all’interno degli esercizi pubblici da parte della Polizia di Stato, che ha adottato, là dove si sia reso necessario, provvedimenti amministrativi finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa, infatti, ha notificato ai titolari di duericreativi, siti nel centro città a poca distanza l’uno dall’altro, il decreto di sospensione ex art. 100 TULPS per 15della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci, emesso dal Questore Massimo Gambino. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei controlli effettuati dai poliziotti nel corso dell’ultimo anno che hanno evidenziato in entrambi i casi la presenza all’interno dei due ...