Sophie Codegoni lancia un misterioso progetto | tutti i dettagli

(Di venerdì 15 settembre 2023)un: eccorilasciati sul suo profilo Instagramsolo pochi mesi fa è diventata mamma per la prima volta della piccola Cèline Blue. La bimba è il frutto dell’amore col noto deejay Alessandro Basciano. I Basciagoni oggi, nonostante alcuni rumors su presunte crisi sono amatissimi e sostenuti dai fan.dalla nascita della piccola non si è mai fermata, anche durante la gravidanza ha portato a termine con successoi suoi importanti progetti. Leggi anche —> Belen Rodriguez, torna in TV: trattative con la Rai? L’indiscrezione Il lancio di un: ecco i ...

Ciò che forse in molti non sanno è che Man Lo Zhang è legata sentimentalmente all'imprenditore e modello milanese Stefano, noto anche per essere il padre di, una delle ...Nuovo capitolo nella crisi trae Alessandro Basciano . Questa volta a intervenire è stato Fabrizio Corona , che nel suo canale Telegram ha reso noti alcuni retroscena che starebbero alla base degli attriti all'...Nuovi retroscena sulla crisi trae Alessandro Basciano . Com'è noto, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip è recentemente finita sotto i riflettori a causa di alcune turbolenze vissute nella loro relazione.Cosa c'è davvero dietro la crisi trae Alessandro Basciano A raccontare la presunta verità è stato l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona , il quale ha anche spiegato cosa ci sarebbe di vero dietro il "no" dia ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi, Fabrizio Corona: «Lui geloso di me, l'ha costretta a riunciare ilmessaggero.it

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Venezia 2023: col look ... Stile e Trend Fanpage

Stimolare la fantasia dei bambini è importante, è un aspetto della crescita che non può e non deve essere sottovalutato, soprattutto in un'epoca come la nostra, in cui hanno libero accesso agli smart ...A Pechino Express scoppia già la prima coppia della nuova edizione. Le due influencer non partiranno per la nuova avventura.Sophie Codegoni è diventata mamma della sua prima bambina Celine qualche mese fa e, spesso, sui propri profili social posta contenuti insieme alla piccolina. L'influencer è ...