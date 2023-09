Sommer | primo test probante col Milan Richieste certezze

(Di venerdì 15 settembre 2023) Yannha subito fino ad ora 0 gol in campionato, ma si sono già viste diverse difficoltà nell’adattamento alla difesa dell’Inter. Contro ilil. GIUDIZIO – È difficile giudicare negativamente un giocatore dopo 3 vittorie consecutive, soprattutto se si tratta di un portiere che ha subito per ora 0 gol. Questo dato però è merito della difesa che ha protetto la porta, non totalmente di Yannche ha dimostrato alcune in. Nelle uscite non riesce ancora ad imporsi in area di rigore, col Monza solo una scivolata di Hakan Calhanoglu in area piccola lo ha salvato da un gol già fatto. Col Cagliari è arrivata la sua prestazione migliore con una parata fondamentale al novantesimo a portare il risultato a casa. Con la Fiorentina non è ...

Yann, portiere dell'Inter, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Inter e Milan Sarà il suoderby e come tale è uno dei protagonisti più attesi: Yannsi è raccontato diffusamente a La Gazzetta dello Sport quando ornai mancano poco più di 24 ore al grande ...Inter da segno 1 neltempo se andiamo a rivedere le quattro sfide del 2023, in cui Onana non era mai stato battuto dai rivali: anche in questo caso serve la verifica sul nuovo arrivato. ...Commenta perPortiere, musicista e cuoco. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby, il nuovo portiere dell'Inter Yannracconta le sue prime sensazioni in nerazzurro ...derby per lo svizzero, che domani si troverà di fronte Leao e Giroud: le dichiarazioni del portiere dell'Inter in vista della sfida contro il MilanLe chiavi del fortino nerazzurro a Yann. ...

Sommer: "Perché l'Inter E' il posto giusto per me. San Siro unico ... L'Interista

Inter, senti Sommer: "Derby unico, non vedo l'ora. Questo è il posto ... Sport Mediaset

Yann Sommer, portiere dell’Inter, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Inter e Milan Sarà il suo primo derby e come tale è uno dei protagonisti più attesi: Yann Sommer si è ...L'estremo difensore nerazzurro è carico in vista del primo derby in nerazzurro e promette massimo impegno per la stagione ...Il mercato ha cambiato il volto delle due milanesi: Pioli ha ottenuto più fisicità e imprevedibilità, Inzaghi più alternative ...