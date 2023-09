Soap opera e Pinocchio | Allegri risponde a Bonucci | stoccate in conferenza stampa

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, riserva una bordata all'ex difensore bianconero Leonardo Bonucci, dopo le frasi al vetriolo ...Lenon mi hanno mai appassionato - aggiunge Allegri - . A Leonardo faccio una grosso in bocca al lupo, tra l'altro è andato in una squadra che gioca la Champions e per lui sarà una ...Allegri ancora su Bonucci: " Lesono su Canale 5 e io non sono molto appassionato. A Leonardo faccio una grosso in bocca al lupo, è andato in una squadra che gioca la Champions, sarà ...Incalzato ancora sull'argomento, Allegri ha poi tagliato corto: "Lesono su Canale 5 e non sono molto appassionato". Altra questione spinosa la positività al doping di Pogba: "Sono ...

Allegri: 'Le verità di Bonucci Le soap opera non mi appassionano. Pogba Con i fatti extra-campo siamo ferrati...' Calciomercato.com

Allegri risponde a Bonucci: «Le soap opera non mi appassionano» Corriere della Sera

“Leo mi ha definito ‘bugiardo’. Non mi piacciono le soap opera. Su Paul c’è un procedimento in corso” Vigilia di Juventus-Lazio, il campionato riparte con un altro big match oltre al derby di Milano.Massimiliano Allegri ha parlato così durante la conferenza stampa di Juventus-Lazio, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, di Leonardo Bonucci: “Credo che ...Juventus coach Massimiliano Allegri said Friday that he was "sorry" for Paul Pogba after the France midfielder was given a provisional suspension for suspected doping and dismissed the law suit former ...