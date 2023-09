“So che mi invidiate” Elisabetta Gregoraci si fa vedere così E scattano i commenti dei fan

(Di venerdì 15 settembre 2023), la replica dopo la valanga di critiche. L’ex moglie di Flavio Briatore continua ad accendere su di sè la luce dei riflettori. Carismatica e propositiva, la showgirl, reduce dal successo di Battiti Live, non può che sorridere al proprio futuro professionale. Infatti, EliGreg, intervistata a Superguida TV, ha potuto comunicare ai fan che è pronta a ripartire alla guida del timone di una nuova trasmissione. Inoltre sempre di recente ha registrato un inedito con Alan Palmieri dal titolo “Anna Zero”., la frecciatinaagli hater dopo la foto al mare. “Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piacerebbe condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Una cosa come ...

L'altra sera alla Palazzina G, per la festa del film Pet Shop Days di Olmo Sc hnabel, era tra le più- di sicuro da me - vistoha parlato tutta la sera con Benicio Del Toro e Wes ...... e molte piccole e medie imprese ci sonoda tutti. Negli ospedali, nelle scuole, nelle università, nei servizi ci sono uomini e donne onestelavorano con gusto, passione, competenza. C'......rosso fiammantelo ha coinvolto sin dall'inizio: la Ferrari doveva portare il suo nome e doveva vincere. Un momento mitico per l'Italia dove era stata progettata una delle macchine più...Eppure, molto spesso, custodiamo realtà - magari non note a tutti -ci vengonoa livello internazionale. Nel mondo della riproduzione assistita equina, Avantea - di Cesare Galli e ...

Gregoraci e la foto al mare: "Lo so mi invidiate", poi si giustifica per evitare critiche Today.it

Condò: "Rivera e Maldini, Cardinale come Berlusconi! Milan ... Radio Rossonera

Dopo aver trascorso le vacanze estive all’insegna dell’amore e della famiglia, Elisabetta Gregoraci si è mostrata durante la sua ultima giornata al mare e ha scritto un messaggio per i suoi fan.Elisabetta Gregoraci è tornata a Monte Carlo dopo un'estate è passata tra vacanze d'amore e vacanze da mamma. Con il suo compagno Giulio Fratini ha trascorso bellissimi giorni in Grecia e a Capri, ma ...A Venezia si possono incontrare personaggi di ogni tipo, fra una discussione e l’altra sui film. E può capitare anche di diventare il “più uno” di qualcuno e di ritrovarsi imbucati in feste meraviglio ...