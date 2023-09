Sisma in Marocco | il re dichiara orfani ' pupilli della Nazione'

Il re delMohammed IV ha dichiarato "pupilli della Nazione" i bambini che hanno perso i genitori neldell'8 settembre, come riportato dal sito Morocco World News. Con questa dichiarazione, il ..."Quando ho sentito la notizia del, non ho esitato a sfruttare il mio profilo per dare una ... Ad oggi, i beni alimentari arrivati insono più che considerevoli. Tuttavia ora sono necessari ...In aiuto alle popolazioni delduramente colpite dale a quelle della Libia afflitte dalle recenti alluvioni, e per facilitare le comunicazioni con i propri cari e sostenere le attività commerciali, Fastweb azzera per ...Il centro storico di Marrakech è stato gravemente colpito dal, avvenuto nella tarda serata ..., tra polemiche e aiuti è corsa contro il tempo per salvare vite umane e patrimonio, ...

"Un vero incubo". Il terremoto in Marocco nei racconti dei bambini AGI - Agenzia Italia

Bagliori in cielo prima del terremoto: il mistero delle "luci sismiche" in Marocco ilGiornale.it

Il re del Marocco Mohammed IV ha dichiarato "pupilli della Nazione" i bambini che hanno perso i genitori nel sisma dell'8 settembre, come riportato dal sito Morocco World News. Con questa ...La tragedia che ha colpito il Marocco, devastato dalla fortissimo terremoto del 9 settembre scorso e che ha raso al suolo villaggi e città, ha commosso il mondo intero. Con quasi ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il governo del Marocco detrarrà tre giorni dagli stipendi dei dipendenti pubblici di grado 9 e superiori, distribuiti sulle buste paga di settembre, ottobre e novembre, come "c ...