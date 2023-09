Silvia Toffanin annuncia gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo

(Di venerdì 15 settembre 2023)la scorsa settimana è tornata con il consueto doppio appuntamento dinel sabato e nella domenica pomeriggio. Una duplice puntata per andare a sostituire il compianto Domenica Live, chiuso in tempi non sospetti da Pier Silvio Berlusconi per ridimensionare il “trash” della prima rete Mediaset. Se la scorsa settimanaha intervistato Tamberi, Merlino, Signorini, Buonamici e tanti altri, questa settimana toccherà ad altri 10equamente divisi fra sabato e domenica. Sabato ci saranno Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi (che è fresca di coming out); la cantante Orietta Berti, Alena Seredova, Micaela Ramazzotti e U?ur Güne? di Terra Amara, la soap che va in onda poco prima di. Domenice, invece, ci saranno ...

Sarà una sorpresa vederla in queste nuove vesti, ed anche vedere se il programma di Matano riuscirà a tenere testa allo storico intrattenimento del sabato pomeriggio firmato. Peraltro,...Niente di strano così che, che ha iniziato la nuova stagione lo scorso 9 settembre intascando il primato degli ascolti nel week end, appaia nella classifica dei best performing post ...Il talk show disu Canale 5 domina infatti gli ascolti della propria fascia oraria e, se la domenica si scontra con grandi titoli quali Domenica In e Da noi. A ruota libera , il ...Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 16 e domenica 17 settembre: in arrivo due donne Continua a collezionare risultati importantirispettosa e mai invadente con i suoi numerosi ...

Verissimo, Silvia Toffanin parla per la prima volta in studio di sua figlia: il messaggio commovente Cityrumors Abruzzo

Silvia Toffanin: «A “Verissimo” vi prometto tante splendide sorprese» Tv Sorrisi e Canzoni

Per tutte le fan di “Terra Amara” intervista esclusiva e imperdibile al protagonista della soap di Canale 5 Ylmaz, interpretato da Ugur Günes. Sarà ospite di Silvia Toffanin Micaela Ramazzotti, ...Sabato 16 e domenica 17 settembre, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Ospiti del sabato: Per tutte le fan ...Questo weekend, preparatevi per un'emozionante doppio appuntamento con "Verissimo", il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Sabato 16 ...