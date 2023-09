Si fa sempre notare

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 settembre 2023) Look total black e poi total white per Meghan Markle, a Düsseldorf con il principe Harry per gli Invictus Games 2023. La duchessa non ama le mezze misure. Ma è al secondo giorno del suo arrivo – dove si è presentata in ritardo, scusandosi, come è stato ripreso dai media – che ha ricordato al mondo che più che nel pantheon degli aristocratici, lei ambisce a essere di nuovo una American Girl. Questione d’immagine, appunto. E quindi look sportivo per i campionati che celebrano i militari disabili reduci dalle missioni di guerra, ora campioni sportivi. ...