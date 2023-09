A circa cinque anni dai fatti contestati, la storia risale infatti al 2018, è arrivata la condanna per l'ex arbitro che riprendeva con un cellulare nascosto le proprie allieve della scuola arbitri di ...Le famiglie degli studenti interessati, e sotto, sono state avvertiteultimi giorni. Alcune di loro non hanno preso bene la decisione delle autorità scolastiche e sembra che vogliano ...Noi siamo in un'economia che essendo stata sottoposta a continuiha bisogno di stimoli. Mi ... Di lei si è tanto chiacchieratoanni, soprattutto in chiave politica , ma sulla sua vita e sui ......di razza American Bully - possente 'variazione' d'origine Usa dei pitbull - dopo le immagini...vittima e dai familiari di varie persone aggredite da bestie di questa razza o di razze simili...

Shock negli spogliatoi: arbitro beccato a filmare le allieve di nascosto Corriere dello Sport

Punture di vespe, api, calabroni: come prevenire lo shock ... Disabili.com

Il racconto choc di Lewis Hamilton: 'Ho rischiato di morire'. La Formula 1 non c'entra, è tutta colpa di una gigantesca onda.La decisione di mettere il difensore azzurro fuori rosa ha subito generato reazioni importanti. E' iniziato così il rapporto conflittuale che negli ultimi mesi ha tenuto banco in casa Bonucci fino al ...Home » Territori » Liguria » Liguria shock: un morto sul lavoro ogni 2 settimane, vittime quasi triplicate in un anno ...