Seveso esondato a Milano | livelli alti a Palazzolo | alberi abbattuti e sottopasso allagati nel saronnese

Sorvegliati i fiumie Lambro". A Sondrio èil torrente Frodolfo, comportando l'evacuazione, in via precauzionale, di alcune abitazioni. A Varese, invece, i vigili del fuoco hanno ......persone è stata fatta evacuare dalla frazione di Santa Lucia a causa di un torrente che ha. Pioggia anche su Milano, monitorati i fiumie Lambro. Una frana blocca la strada Gardesana ......dove i fiumie Lambro sono tenuti sotto stretto monitoraggio. Venezia è alle prese con l'acqua alta, mentre la neve fiocca a Sestriere. Nella Valtellina, in provincia di Sondrio èil ...Sorvegliati i fiumie Lambro". A Sondrio èil torrente Frodolfo, comportando l'evacuazione, in via precauzionale, di alcune abitazioni. A Varese, invece, i vigili del fuoco hanno ...

Notte di pioggia, esondato il Seveso TGR Lombardia

Maltempo a Milano, temporali nella notte: esonda il Seveso ... IL GIORNO

Emergenza nella zona nord Milano e a Paderno Dugnano per l’esondazione del fiume Seveso, ma anche nel Saronnese per alberi caduti a causa della forte ...Stessa sorte per il tram 10 da viale Monte Santo a via Filzi/Galvani. Il sottopasso Negrotto si è allagato. Il fiume Seveso è esondato all'altezza di via Valfurva attorno alle 4 del mattino. Lo ha ...2 metri di acqua nel sottopasso di via Negrotto. Fiume uscito di pochi centimetri anche in via Valfulva. Protezione civile e tecnici del comune al lavoro. Attesa per la piena in arrivo da Palazzolo e ...