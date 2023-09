Settimana Europea dello Sport | via alla nona edizione a Torino

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ladellaè iniziata dal Circolo della Stampa-ing di. Dal 23 al 30 settembre, l’evento si sposterà poi al Parco del Foro Italico di Roma, dove sarà presente il #BeActiveMultiVillage, un’area per attivitàive gratuite per tutte le età. Laè un progetto finanziato dal 2015 dCommissionee dal Dipartimento per lodella Presidenza del Consiglio dei ministri. Il capo del Dipartimento, Flavio Siniscalchi, ha dichiarato: “Le parole di quest’anno sono: ...

Settimana Europea dello Sport, la 9/a edizione parte da Torino Agenzia ANSA

Conto alla rovescia per la nona edizione della Settimana Europea dello Sport, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 e in programma, come ogni anno, dal 23 al 30 settembre prossimi in 40 Paesi ...(Adnkronos) – Crescono ancora i contagi Covid in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 15 settembre, Nell’ultima settimana si registrano 30.777 casi, in aumento del 44,4% rispetto ai 21.309 della ...È questo l’obiettivo della Settimana europea della mobilità, in programma da domani al 22 settembre, a cui ha aderito anche quest’anno il Comune. «Cambia e vai» non è solo lo slogan scelto per ...