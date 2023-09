Serie B | Venezia - Spezia 1 - 0

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilha battuto 1 - 0 lonell'anticipo della quinta giornata diB. In rete il finlandese Joel Pohjanpalo al 57'. In classifica i lagunari salgono in vetta con 11 punti. I liguri ...

Ilha battuto 1 - 0 lo Spezia nell'anticipo della quinta giornata diB. In rete il finlandese Joel Pohjanpalo al 57'. In classifica i lagunari salgono in vetta con 11 punti. I liguri sono ...Finisce 1 - 0 l'anticipo della quinta giornata diB trae Spezia , con gli ospiti che giocano una buona partita ma rimangono ancora a secco. Sorridono invece i leoni, che per una notte si godranno il primato in classifica. Primo tempo ......

Venezia-Spezia 1-0 LIVE: la sblocca Pohjanpalo Sky Sport

Venezia-Spezia: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta Virgilio Sport

