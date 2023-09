Serie A | un derby al sapore di Inter | quote e scommettitori puntano sull' «1»

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) - Nerazzurri avanti a 2,12 per la sfida di domani pomeriggio, con il Milan a inseguire a 3,46. Il 44%delle preferenze è andatoa squadra di Inzaghi, per il gol Lautaro meglio di Giroud. Allo Stadium, la Juventus è favoritaa Lazio, la rivincita del Napoli con il Genoa vale 1,65 Roma, 15 settembre 2023 - Entrambe a punteggio pieno, con i migliori attacchi del campionato e con i due centravanti più in forma del momento in rosa. Si avvicina con i migliori auspici di spettacolo iltrae Milan in programma domani pomeriggio a San Siro. A quattro mesi dalla doppia vittoria nelle semifinali di Champions, sono ancora i nerazzurri a partire favoriti: un altro successo è offerto a 2,12 su Planetwin365, con il 44% degliche ha puntato sul segno «1». Proprio un anno fa ...

La prima, ma non l'unica, di una serie di curiosità sulla 238° stracittadina milanese.

Si avvicina con i migliori auspici di spettacolo il derby tra Inter e Milan in programma domani pomeriggio a San Siro. A quattro mesi dalla doppia vittoria nelle semifinali di Champions, sono ancora i nerazzurri a partire favoriti. Un derby che vale il primato. Inter e Milan in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro e valevole per la quarta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn.