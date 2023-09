Serie A 2023 2024 | le statistiche della quarta giornata di campionato

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 settembre 2023)diA, il turno parte sabato 16 settembre alle 15,00 con il primo big match Juventus-Lazio: i bianconeri hanno perso l’ultima partita dicontro i biancocelesti (2-1 all’Olimpico l’8 aprile scorso) dopo che avevano ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle sei gare precedenti. La squadra di Allegri inoltre non subisce due sconfitte consecutive con i capitolini nel torneo dal periodo tra marzo e novembre 2001, arbitra Maresca. Alle 18,00 secondo big match Inter-Milan: i nerazzurri si sono aggiudicati gli ultimi quattro scontri diretti giocati in tutte le competizioni senza subire gol, la formazione di Simone Inzaghi non ha mai ottenuto cinque successi di fila nel derby meneghino e i quattro clean sheet consecutivi sono già un record per la beneamata in questo confronto. Dirige Sozza, ...