Sergio Scariolo è stato esonerato dalla Virtus Bologna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ad una settimana dall’ inizio ufficiale della stagione cestistica con le Final Four di Supercoppa, salta già la prima panchina in A1., infatti, non è più l’ allenatore dellache ha deciso di esonerarlo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, a causa dei contrasti sopraggiunti di recente. COSA È SUCCESSO TRAE LALa separazione ha origini lontane che però si sono acuite e degenerate nei giorni scorsi. Tutto nasce con il mancato rinnovo contrattuale, per proseguire con le dichiarazioni piuttosto piccate dopo la finale scudetto persa con Milano, per finire con i presunti contatti con Real Madrid e Toronto Raptors, e le esternazioni nella conferenza stampa di inizio ...