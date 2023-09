Serena | «Inter-Milan | Lautaro è un campione | Leao sa che può segnare di più»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Aldo, doppio ex di, ha parlato al Corriere della Sera in vista del derby e della sfida traAldoè l’uomo giusto per raccontare il derby visto che ha giocato sia nell’che nel. E da attaccante giudica la sfida più intrigante, quella tra. Ecco il suo pensiero sul Corriere della Sera.– «All’inizio era un giovaneessante, poi è diventato un grande attaccante. Ora con la leadership da capitano è un. In campo fa scelte precise senza mai perdere la lucidità».– «Ogni tanto risolve una sfida con i suoi gol, ma il suo ruolo non è come quello di ...

Giuseppe Bergomi ha parlato in esclusiva per ilGiornale.it del derby ormai alle porte tra l'Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Aldo Serena dice la sua in vista di Inter-Milan e si sofferma su alcuni singoli come Lautaro Martinez e Davide Frattesi. SULLA COPPIA THURAM-LAUTARO – «Penso che ...COMPATTA - Aldo Serena, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della squadra di Inzaghi: «Lautaro Martinez è l’attaccante più in forma del campionato, all’Inter è diventato un grande attaccante n ...