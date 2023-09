Serena Bortone parla della chiusura di “Oggi è un altro giorno” e lancia frecciatine

Intervistata daal talk di Rai 1 'Oggi è un altro giorno', Eleonora aveva raccontato: 'Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi ...A Salerno,intervista il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte in occasione di Proxima, la festa nazionale di Sinistra ...ha presieduto il primo pomeriggio di Rai Uno con il suo Oggi è un altro giorno ottenendo sicuramente dei discreti risultati riuscendo anche cambiare il linguaggio in quella fascia. ...Lancia una bella frecciataal direttore ...

Serena Bortone rompe il silenzio sulla chiusura di Oggi è un altro giorno: le parole della giornalista Fanpage.it

Serena Bortone e il nuovo programma Rai: «Chi ben semina, ben raccoglie» Vanity Fair Italia

“Siamo davanti a una destra pericolosa che oggi rivela il suo vero volto. Ora Meloni va da Orban, fa una fughetta, e si inventa una campagna per la difesa di Dio che non ha bisogno di essere difeso da ...Dopo tre anni al timone di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha dovuto dire addio al suo show, cedendo il posto a Caterina Balivo e alla sua nuova trasmissione dal titolo La volta buona. Ma non ...“Il Movimento Cinque Stelle alle elezioni suppletive di Monza sosterrà Marco Cappato “. Lo ha confermato il presidente del movimento Giuseppe Conte dal palco della festa nazionale di Sinistra Italiana ...