Se il corridoio Indo-Mediterraneo scavalca la Via della Seta La visione Usa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il maxi-piano infrastrutturale presentato al G20 di Nuova Delhi può ridisegnare lo sviluppo sostenibile e gli equilibri geopolitici al contempo. Questo il pensiero di Amos Hochstein, consigliere senior del Presidente statunitense Joe Biden per l’energia e gli investimenti, che ha affidato a NatSec Daily una serie di riflessioni sul nuovo progetto per ilEconomico India-Medio Oriente-Europa (abbreviato in Imec) – dove Italia e Stati Uniti sono fondatori e partner. Hochstein parte dal lato pratico. Il progetto Imec è stato proposto come un uneconomico, collegando il subcontinente indiano al suolo europeo attraverso i Paesi mediorientali. Nel concreto, una rete di nuove ferrovie, porti e cavi sottomarini che faciliti l’interscambio economico (e dunque le relazioni politiche) tra i ...

Inoltre diventa un imperativo funzionale a programmazioni di lunga gittata, come appunto il- mediterraneo su cui si muovono direttamente altre potenze come l'India e indirettamente ne ...... che è uno degli assunti del ' conservatorismo assertivo ' di Meloni - Tajani, sarà uno dei pilastri sui cui si baserà la postura nazionale nell'- Pacifico , strategia che, per essere funzionale ...... finanziato da Pechino, capolinea marittimo deleconomico Cina - Myanmar, Cmec, dallo ... Potrebbe essere la prima basse Sigint cinese all'estero nella regione- pacifica. Antonio Albanese ...... promuovere la crescita economica e contribuire allo sviluppo di questo significativo... Questa analisi è parte di "Pacific Salad", la newsletter curata da Emanuele Rossi che si occupa di ...

Questa settimana la riunione Unesco ha offerto l’occasione di un ulteriore paso avanti dopo quello di un anno fa sui cieli aperti. Diplomazie al lavoro, anche sul format ...L’Italia avrà un ruolo di primo piano in quanto fungerà da perno nel Mediterraneo. Questo ruolo in teoria dovrebbe spettare alla Grecia, come si desume dalle stesse mappe diffuse al G20, tuttavia nel ...Sono molte le “fotografie geopolitiche” del summit del G20 in India. La prima è la capacità del premier Narendra Modi di ritagliarsi uno spazio sempre più visibile nello scacchiere diplomatico provand ...