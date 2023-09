Scream 6 | Neve Campbell entra nei dettagli del conflitto sul suo compenso | È stato irrispettoso

(Di venerdì 15 settembre 2023), protagonista e "final girl" per eccellenza nella saga horror, spiega in modo approfondito la controversia economica che l'ha spinta a non partecipare all'ultimo capitolo. Quando si parla di "final girl" uno dei primi volti che ci vengono in mente è quello diche in tutti i capitoli della saga diha interpretato Sidney Prescott. In tutti i capitoli...tranne l'ultimo: in6 infatti a prendere il suo posto è Jenna Ortega eparla dell'offerta economica inadeguata che ha ricevuto, motivo del suo abbandono.e la disparità salariale a Hollywood I registi dell'ultimo capitolo del fortunato franchise horror, Matt Bettinelli-Olpin e ...

Anche se7 è già stato confermato,Campbell ha dichiarato che non tornerà nemmeno per quest'ultimo capitolo e il motivo è tutto economico. Nonostante Sidney Prescott sia ormai il ...Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti sul potenziale coinvolgimento diCampbell. Leggi anche7 - Christopher Landon commenta il suo debutto nel franchise: "Ringrazio i ...6', senzaCampbell, è uscito nei cinema lo scorso marzo, con Courteney Cox, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega nel cast.VII sarà diretto da ...Assenti invece, per la prima volta dall'inizio del franchise,Campbell e David Arquette. Appuntamento quindi a questa sera, su Sky , per una serata da brivido. Leggi ancheVI - Secondo i ...

Neve Campbell, protagonista e "final girl" per eccellenza nella saga horror Scream, spiega in modo approfondito la controversia economica che l'ha spinta a non partecipare all'ultimo capitolo. Neve Campbell è l'iconica Sidney Prescott della saga di Scream: l'attrice, assente nel sesto film, accusa il franchise di non averla pagata adeguatamente.