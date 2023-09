Scontro tra un tir e un bus carico di migranti sull' A1 Morti i 2 autisti | 14 feriti 

Leggi su agi

(Di venerdì 15 settembre 2023) Incidente stradale mortale'autostrada del Sole, all'altezza di Fiano Romano, vicino a Roma. Un bus con a bordo 49è andato a sbattere contro un tir: a perdere la vita due persone, l'autista e l'aiuto autista del pullman, di 35 e 32 anni. Feriti in 14 tra i: due in gravi condizioni, mentre gli altri 12, trasportati in diversi ospedali in codice giallo, sarebbero fuori pericolo. Per le altre 35 persone nessun danno, ma solo molta paura. Ierano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.