Scontro tra un tir e un bus carico di migranti sull' A1 Morti i 2 autisti | 14 feriti 

(Di venerdì 15 settembre 2023) Incidente stradale mortale'autostrada del Sole, all'altezza di Fiano Romano, vicino a Roma. Un bus con a bordo 49è andato a sbattere contro un tir per poi ribaltarsi'asfalto. A perdere la vita due persone, l'autista e l'aiuto autista del pullman, di 35 e 32 anni. Feriti in 14 tra i: due in gravi condizioni, mentre gli altri 12, trasportati in diversi ospedali in codice giallo, sarebbero fuori pericolo. Per le altre 35 persone nessun danno, ma solo molta paura. Ierano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi. Sul posto, oltre alla polizia, sono state inviate 10 ambulanze del 118 e due automediche.

Per saperne di più /// VIENNA - ROMAItalia/Austria sul transito dei camion. Il divieto di ...i punti salienti dell'agenda vi è la valutazione dei progressi compiuti nella ratifica del ...L'incidente ha coinvolto un tir e un pullman usato dalla Prefettura di Agrigento per il trasferimento dei migranti da Lampedusa diretti in Piemonte Sono almeno 25 i migranti feriti nelloil pulmann su cui viaggiavano e un tir sull'autostrada A1 in direzione nord, all'altezza di Fiano Romano . Il pullman era partito da Porto Empedocle per trasferire i migranti in Piemonte. ...... diffusa anchegli operatori del settore. Se volessimo fare polemica potremmo dire che abbiamo ...aveva torto e dovrebbe scusarsi per aver usato l'impianto di Sant'Elia come elemento di...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ]Spezia e Lecce è solo pari ...

Piazza pulita, lo scontro tra Borgonovo e lo storico d'Orsi: «Dici scemenze» Corriere TV

Il centrocampo di Juventus e Lazio si prepara a diventare il fulcro del prossimo scontro tra le due squadre, con l'attenzione concentrata su due talentuosi italiani e un giovane emergente. Manuel ...Alunni contesi tra due comuni a suon di scuolabus. Codevigo li vuole per non far chiudere la scuola. Chioggia allora ha cercato di trattenerli negando il transito al pulmino che li portava via.Alle prime audizioni di X Factor i due giudici si sono trovati subito in disaccordo su un cantante e la tensione è subito cresciuta ...