Scontro tir-bus di migranti | dramma in autostrada alle porte di Roma

(Di venerdì 15 settembre 2023)– Un incidente stradale che ha coinvolto un pullman die un mezzo pesante si è verificato sull’A1 a Fianono,diore 02:30 circa di questa notte, due squadre VVF, con l’ausilio di un’autogrù e il Carro Fiamma, sono intervenute sull’, km 532 direzione Firenze, per un’incidente stradale tra un pullman e un mezzo pesante. Dieci persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco e affidate ai sanitari per il trasporto in ospedale, due uomini di circa trent’anni sono deceduti nell’impatto. Il trattole interessato è stato chiuso al transito veicolare. Nellosono morti i due autisti e sono rimasti feriti 25, tuttavia non si conosce ...