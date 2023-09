Sconti in bolletta | dall’Iva agli oneri di sistema | cosa può cambiare a ottobre per il gas

(Di venerdì 15 settembre 2023) A fine settembre scadono gli aiuti inprevisti per il terzo trimestre del 2023. Il che vuol dire che se il governo non dovesse intervenire, le tariffe del gas sarebbero destinate ad aumentare per imprese e famiglie. Al momento nessuna decisione è stata presa dall’esecutivo, che valuterà il da farsi la prossima settimana. Intanto, però, sulle bollette qualinizia a muoversi, come spiega il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. A margine dell’assemblea di Confindustria, il ministro risponde a chi gli chiede quali siano le intenzioni del governo sulle misure in scadenza a fine mese contro il caro bollette. Per ora Pichetto Fratin si limita a rispondere che una valutazione più approfondita ci sarà “la settimana prossima”. Ma anticipa anche qualche altro elemento. Aiuti in, quali...

... verrà riconfermato il bonus sociale per le famiglie a basso reddito, l'aiuto in, che ... garantendoancora maggiori a chi ha livelli bassi di Isee. Attenzione però perché la manovra ...Bonus Sociale,ine bonus benzina: le novità da ottobre 11 Settembre 2023 In base ad alcune anticipazioni del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il bonus (si parla di ...... ma molti italiani che hanno beneficiato disulle bollette di luce e gas si troveranno a ... Si tratta di un contributo applicato direttamente alladel gas indipendente dal reddito e dall'...Anzi, dal quadro che emerge sembra piuttosto che l'esecutivo Meloni sia intenzionato a sostituire gliinfinora applicati con aiuti una tantum, a compensare lo stop al taglio delle ...

Il governo sta valutando una conferma della riduzione dell'Iva sul gas al 5%: come potrebbero cambiare gli aiuti in bolletta a ottobre.L’amministrazione Meloni prepara un nuovo Decreto Energia con grandi novità per famiglie e rinnovabili. In vista della fine del mercato tutelato ...Prime anticipazioni sulle intenzioni del Governo sugli aiuti Arera per gl extra costi dell'energia, più volte prorogati e che scadono a fine mese. C'è anche il bonus riscaldamento ...