Scomparsa Manuel Cientanni | fiaccolata per non dimenticare

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn mese dopo lanelle acque davanti Cetara di, il barman della Lega Navale caduto da un gommone ed ancora disperso in mare, la famiglia chiede di non fermare le ricerche, fa appello al mondo dei pescatori per aiutare a ritrovare almeno un corpo da salutare e sul quale piangere. Ieri con partenza dalla Lega Navale, il porto Masuccio salernitano ha ospitato unanel corso della quale la famiglia e gli amici hanno ricordato un ragazzo amato e voluto bene da tutti. Non sono mancati momenti di grande commozione e di dolore. Papà Walter ha chiesto in maniera diretta ai pescatori del sud Italia di prestare attenzione per ritrovare il suo. “Non ci sono addii per noi“ hanno scritto gli amici in uno striscione che apriva la ...

è stato tragicamente portato via da noi troppo presto e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo', si legge sulla pagina Facebook della Lega Navale Italiana di Salerno. L'appuntamento è ...potrebbe essere ovunque, abbiamo bisogno di tutti per controllare l'intera costa' afferma il papà. 'Ringraziamo di cuore le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i vigili del Fuoco e ...

Un mese fa la scomparsa di Manuel Cientanni, l'appello del papà: "Non perdiamo la speranza" SalernoToday

“Manuel è stato tragicamente portato via da noi troppo presto e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo”, si legge sulla pagina Facebook della Lega Navale Italiana di Salerno. L’appuntamento è ...StampaSi svolgerà questa sera, giovedì 14 settembre la fiaccolata in memoria di Manuele Cientanni, il 29enne di Salerno disperso in mare in seguito ad un incidente in barca avvenuto un mese fa nelle a ...Esattamente un mese fa, alla vigilia di Ferragosto, nelle acque della Costiera Amalfitana (tra Cetara ed Erchie) si verificò un tragico incidente. Manuel Cientanni, 29enne salernitano, era in barca co ...