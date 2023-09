Sciopero storico nell' auto | stop alla produzione di Ford | GM e Stellantis

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 15 settembre 2023) Unosenza precedenti. Quasi 13 mila operai del settore dell'hanno incrociato le braccia in tre stabilimenti statunitensi di General Motors,; dopo il fallimento del tentativo di trovare all'ultimo minuto un accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, il leader del maggiore sindacato che li raccoglie, lo UnitedWorkers ha annunciato loUsa,dei lavoratori nel settore

In 15 incrociano le braccia in, Bm eSegui su affaritaliani.it