Sciopero senza precedenti nelle fabbriche auto Usa | Ford | GM e Stellantis fermate

(Di venerdì 15 settembre 2023) Niente accordo sul contratto alla scadenza di mezzanotte: la Uaw annuncia le prime agitazioni in tre stabilimenti in Missouri, Michigan e Ohio

E' cominciato così lo sciopero, scattato alla mezzanotte di ieri ora degli Stati Uniti limitata appunto a tre impianti del Midwest industriale. Le richieste del sindacato Uaw includono lotta ad oltranza per sostenere aumenti salariali, con le aziende che sostengono di aver fatto controproposte realistiche (più o meno il 20% in più sulle buste paga).

Sciopero senza precedenti nella storia degli Stati Uniti per Stellantis, Ford e General Motors a causa del mancato accordo con UAW ...Lo sciopero generale e nazionale è stato indetto per chiedere aumento salariale, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, riduzione del periodo di guida, adeguamento tutele sicurezza e ...Circa 13mila lavoratrici e lavoratori hanno incrociato le braccia per ottenere aumenti salariali e più diritti da Ford, General motors e Stellantis ...