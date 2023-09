Sciopero senza precedenti nelle fabbriche auto Usa | Ford | GM e Stellantis fermate Biden | giusto distribuire profitti record

(Di venerdì 15 settembre 2023) Niente accordo sul contratto alla scadenza di mezzanotte: la Uaw annuncia le prime agitazioni in tre stabilimenti in Missouri, Michigan e Ohio

L'amministrazione Biden sta lavorando a misure economiche per mitigare i danni di un possibile sciopero del sindacato Uaw in casa General Motors, Ford e Stellantis. La Casa Bianca segue da lontano gli ...