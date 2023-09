Sciopero dei mezzi pubblici il 18 settembre | le città e gli orari

...in Darsena dai Fridays For Future per una performance collettiva nella giornata globale di... Sucartoncini verdi, ritagliati a forma di foglia, chiunque può lasciare un messaggio e ...... Fim, Uilm, Fismic e Uglm "hanno dichiarato otto ore disu tutti i turni di lavoro di ... "'L'azienda ha riconfermato i nuovi quattro modelli, mentre sul nomemodelli e sul quinto modello ...Previsto anche un presidiolavoratori all'ingresso B dello stabilimento Stellantis, a partire dalle ore 10.00, nella stessa giornata. Loè stato proclamato dopo un incontro con la ...... dell'indebolimento della produzione industriale erischi di recessione. Resta il rischio degli ... Lo studio evidenzia che le principali fonti di preoccupazione sono un potenzialein ...

Usa, sciopero dei lavoratori del settore auto: è il più grande di sempre Sky Tg24

Il sindacato dei dipendenti delle tre principali case automobilistiche americane annuncia uno sciopero in tre fabbriche a partire dalla mezzanotte se non sarà raggiunto un accordo sui nuovi contratti ...Biden ha risposto, in conferenza stampa, a una domanda sullo sciopero del sindacato Uaw nelle fabbriche di General Motors, Ford e Stellantis, iniziato oggi a causa del mancato accordo sul rinnovo ...Il sindacato dei dipendenti delle tre principali case automobilistiche americane annuncia uno sciopero in tre fabbriche se non sarà raggiunto un accordo con le aziende sui nuovi contratti collettivi.