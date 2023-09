Sciopero dei mezzi il 18 settembre | gli orari e le fasce di garanzia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si prospetta una giornata di disagi per chi intende utilizzare ipubblici lunedì 18. È stato infatti proclamato unonazionale di 24 ore del personale addetto al trasporto pubblico locale. L’agitazione è stata indetta dalle sigle Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail per rivendicare "un aumento salariale di 300 euro, oltre a alla riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario; la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro e un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti che utilizzano idel Trasporto pubblico e per chiedere il blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto”.

Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti pubblici è in previsione per il prossimo lunedì 18 settembre. A incrociare le braccia per 24 ore potranno essere i lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali

FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL hanno infatti deciso di proclamare per il 18 settembre uno sciopero di 24 ore in Gtt. La motivazione La mancanza di confronto tra l'azienda di corso Turati e i sindacati. L'astensione dal lavoro colpirà le fasce comprese tra le 8.30 e le 17.00 e tra le 20.00 e fine servizio. Le organizzazioni sindacali coinvolte: Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Fa