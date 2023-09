Schlein a Brandizzo | “Un omaggio alle vittime della strage Pronti a collaborare con la maggioranza per fermare le morti sul lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Abbiamo voluto portare un pensiero, undie una vicinanza ai loro familiari e a tutta la comunità colpita da questa tragedia. L’abbiamo fatto insieme a una delegazione del Partito democratico. Credo che la politica e le istituzioni debbano fare molto di più, e con urgenza, per questaquotidiana”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, dopo aver deposto un mazzo di fiori fuori dalla stazione ferroviaria di, nel Torinese. “Non è possibile che ci sia qualcuno che esce di casa la mattina per lavorare e non rientra la sera. C’è tanto che si può fare e su questo noi faremo la nostra parte. Si può e si deve investire di più – ha aggiunto -. Ecco, su questo noi ci saremo: ...